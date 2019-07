Onova gas & luce, inaugurazione della nuova sede operativa a Noventa Padovana

Il progetto Onova nasce nel 2015 dall’esperienza commerciale e specialistica di professionisti che operano nel settore dell’energia elettrica e gas naturale da oltre 10 anni. Onova ha scelto di essere un Trader di questo mercato, con un proprio marchio, diventando così l’attore protagonista che fornisce energia e gas direttamente.

L’attività è stata sviluppata sul territorio del Centro e Nord Italia con una clientela eterogenea che spazia dal professionista al commerciante, dall’artigiano all’industriale, fino agli utenti domestici.

L’obiettivo di ONOVA Gas & Luce è quello di diventare una delle società leader nel settore garantendo un approvvigionamento energetico sicuro e a prezzi competitivi per garantire a tutti i clienti di poter beneficiare di offerte personalizzate in base alle proprie esigenze. Ogni cliente può dialogare direttamente con Onova senza bisogno di intermediari; non abbiamo call center esteri ma personale qualificato che risponde direttamente dai nostri uffici.

Dopo l’apertura di 8 Corner nel 2018, 6 nelle Marche e 2 in Veneto, Onova Gas & Luce raggiunge nel 2019 un ulteriore importante traguardo: l’inaugurazione di una nuova sede operativa e sceglie il Veneto come destinazione di questo obiettivo.

Taglio del nastro, dunque, sabato 6 luglio ore 18.30 a Noventa Padovana (PD), la nuova realtà territoriale che diventerà in Italia il punto di riferimento del Nord-Est.

“Siamo davvero entusiasti di poter rispondere ad una precisa esigenza del territorio padovano mettendo a disposizione della cittadinanza tutta l’esperienza di Onova e la professionalità dei nostri servizi nel settore gas e luce all’interno del mercato libero. L’investimento importante ha inoltre portato dei benefici economici al territorio sia per i fornitori locali che ci hanno supportato nell’allestimento della sede sia in termini di occupazione con le nuove assunzioni del personale interno”.

Queste le parole della CEO Barbara Sanavia.

Pertanto Onova è lieta di invitare tutti i cittadini di Novanta Padovana alla festa di apertura sabato 6 luglio, dalle ore 18.30, in Piazzetta Giovannelli 18 per un aperitivo insieme.

A tutti gli intervenuti verrà consegnato un buono di euro 100 da detrarre già nelle prime bollette.

Info web

https://www.facebook.com/onovaenergia