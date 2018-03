Open Air • Pasquetta sui Colli

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/152243988807944/

Apre per la prima volta al pubblico il Parco Cava delle More, autentico scrigno di natura sulle pendici del Monte Ricco, Colli Euganei, tra Monselice e Arquà Petrarca: la tradizionale Pasquetta di lunedì 2 aprile, inaugura la prima stagione di eventi e concerti.

Ingresso libero!

Ampio parcheggio custodito interno.

Grigliata a pranzo SOLO SU PRENOTAZIONE su cavadellemore.bigcartel.com

Area ristoro con panini, pizze, toast, bibite, birre artigianali, vini e prosecchi veneti, muffin, crostate e caffetteria.

Il Parco è un luogo magico e prezioso dove vivono, in armonia con la natura, piccoli gruppi di alpaca, pony e mucche nane.

Orari della giornata:

H 11 ・ Apertura Parco.

H 12.30 ・ Pranzo con Grigliata mista.

H 16.30 ・ Musica con Teatriò – Jazz Swing Experience.

Il Parco Cava delle More è in via Cava delle More, a Monselice, sul versante occidentale del Monte Ricco. Posizione Maps: http://bit.ly/CavadelleMorePosizione

Evento organizzato dall'Associazione Culturale Il Coccodrillo di Padova / Info: sotterranei.stampa@gmail.com