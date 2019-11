Open class di sbarra contemporanea all'Accademia Be Aktive

Open Class con lo scopo di migliorare la postura e tonificare la muscolatura. I consigli preziosi della maestra Romina Zangirolami, volto noto nel mondo della danza, saranno indispensabili per aggiungere uno step in più alla propria consapevolezza corporea.

Allungamento colonna vertebrale, analisi di plies, battment tendu, ronds des jambes sono solo alcuni aspetti che verranno analizzati. Lezione a livello unico.

Appuntamento a Padova presso Accademia Be Aktive il 29 novembre 2019. Costi: 15 euro per chi è già iscritto alla scuola di danza La petite etoile ASD o alla palestra Be Aktive; 15 euro + 10 euro di iscrizione ai non iscritti.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/la-petite-etoile-asd-centro-studi-danza-padova-246538485740078/