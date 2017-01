Open Day ad AbanoMed!

AbanoMed inaugura i suoi nuovi programmi di personal training e di small group training, e lo fa con una giornata a porte aperte sabato 28 gennaio, a partire dalle ore 9, alla palestra del Centro Medico in Piazza Repubblica 25 ad Abano Terme. Una giornata all’insegna dell’attività fisica con lezioni di prova gratuite, presentazione dei nuovi programmi di allenamento personalizzati, gadget in omaggio e light buffet. Gradita la prenotazione.

L’attività fisica come strumento di cura e prevenzione: è questo l’obiettivo dei nuovi programmi di allenamento personalizzati proposti da AbanoMed e ai quali ci si potrà iscrivere a partire dal 28 gennaio e in occasione dell’Open Day.

Tre nuovi percorsi, creati dalla Personal Trainer Martina Marchiori, dedicati a tutte le persone che vogliono rimettersi in forma nel rispetto della propria salute, con l’assistenza di un’equipe qualificata e in una palestra attrezzata con tecnologia all’avanguardia.

Slim Fit, Ginnastica Posturale, Dal cammino alla corsa: sono questi i tre nuovi programmi che AbanoMed invita a provare in prima persona prenotandosi e iscrivendosi alle lezioni gratuite di sabato 28 gennaio.

“Il nostro scopo di Personal Trainer è guidare i nostri clienti, aiutandoli a raggiungere i propri obiettivi e ricercando, attraverso diverse attività, la loro salute sia fisica che mentale.”

È quanto ci spiega la dott.ssa Martina Marchiori, Personal Trainer laureata in Scienze Motorie e diplomanda in Osteopatia presso l’European of Osteopathic Medicine. Le abbiamo chiesto di illustrarci i percorsi di allenamento da lei creati per AbanoMed:

“Slim Fit è un’attività finalizzata al miglioramento della propria composizione corporea, non solo nell’ambito del dimagrimento ma che stimoli il cliente a ricercare la propria forma fisica attraverso la tonificazione e lo stimolo cardiovascolare. Il corso di Ginnastica Posturale è rivolto invece a coloro che vogliono prendere consapevolezza della propria postura e riequilibrarla. In questo caso l’attività viene svolta attraverso esercizi di allungamento muscolare, l’apprendimento di una corretta respirazione, ma anche attraverso la tonificazione muscolare, perché si sa che una buona postura è data da un buon tono muscolare. A chi invece vuole osare qualcosa di più e sogna grandi traguardi, abbiamo dedicato il percorso “Dal Cammino alla corsa” volto ad apprendere la corretta meccanica della corsa e a migliorare il fiato.”

L’Open Day avrà inizio alle ore 9 con l’accoglienza delle preiscrizioni e la registrazione dei nuovi partecipanti. Alle 9.30 sarà la volta del primo turno di attività: si parte con lo Slim Fit. Seguirà la Ginnastica Posturale alle 10.30 e Dal cammino alla corsa alle 11.30. Ogni ciclo di attività avrà la durata di 45 minuti, sarà tenuto da 2 trainer laureati in Scienze Motorie e sarà intervallato da una pausa di 15 minuti durante la quale verranno presentati i nuovi corsi e gli specialisti risponderanno ad eventuali domande. La sessione pomeridiana di attività partirà alle 15.30 e si concluderà alle 17.30. La partecipazione alle lezioni di prova prevede anche gadget in omaggio e piccolo light buffet.

I nuovi corsi partiranno da fine gennaio e saranno disponibili in diverse modalità di allenamento: personal training, small class (piccole classi di massimo 4 persone) e riabilitazione. AbanoMed mette a disposizione inoltre la sua equipe medica altamente qualificata che può strutturare percorsi integrati per un servizio a 360° in base alle esigenze di ciascun cliente (Personal Trainer laureati in Scienze Motorie, Medici dello Sport, Nutrizionisti, Cardiologi, Fisiatri, Pneumologi).

Per informazioni e preiscrizioni: 049 29 69 323 oppure info@abanomed.it

AbanoMed si trova in Piazza Repubblica 25, Abano Terme

www.abanomed.it