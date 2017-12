"OPEN DAY - A Padova l’Albania si racconta", al centro culturale Altinate San Gaetano

Al Centro culturale Altinate San Gaetano la comunità albanese si racconta attraverso il primo incontro culturale aperto a tutti per celebrare la festa dell’indipendenza dell’Albania.

L'incontro dal titolo "OPEN DAY - A Padova l’Albania si racconta" si svolge alla presenza di S.E. l’ambasciatrice Anila Lani Bitri, del Console Onorario d’Albania a Padova Paolo Rossi Chauvenet e delle autorità locali, docenti e studiosi italiani e albanesi, esperti in vari ambiti (archeologico, storico, formativo, religioso ed economico) e saranno affrontati temi che individuano i punti comuni tra i due Paesi, con una particolare attenzione al territorio padovano.

In un mondo sempre più globalizzato stimolare la discussione e approfondire nuove frontiere di convivenza e integrazione tra i popoli è senz’altro un processo multidisciplinare.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO

L’evento è promosso dall’Ambasciata d’Albania in Italia, dal Consolato Onorario d’Albania a Padova, dal comune di Padova - assessorato alla Cultura e dalla neonata associazione culturale italo-albanese Besa, con sede a Padova, nell’ambito dei festeggiamenti per i 105 anni dell’indipendenza dell’Albania dall’Impero Ottomano.

Le comunità albanesi di tutto il mondo, assieme alla loro patria, festeggiano nella giornata del 28 novembre la festa dell’Indipendenza o della Bandiera.

Nel 1912 un gruppo di patrioti proclamò l’indipendenza del Paese dall’Impero Ottomano e formò il primo Governo dell’Albania indipendente sotto l’egida del Primo Ministro, Qemal Bei Vlora. La dichiarazione fu proclamata nella città costiera di Valona, poiché in caso di assedio e difficoltà, il fragile governo avrebbe potuto rifugiarsi all’estero e operare nella vicina Italia. Anche in quell’occasione gli albanesi hanno visto nell’Italia una via di salvezza.

Tutti gli interventi della giornata saranno, quindi, volti a sottolineare la vicinanza dei due popoli e le caratteristiche che accomunano la loro storia millenaria.

INFORMAZIONI

Ingresso libero

Consolato Onorario d’Albania in Padova

Corso del Popolo, 1

eldaomari9@gmail.com

333.6159300