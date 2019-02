Un contatto da essere a essere, open day di biodinamica craniosacrale

Sabato 2 marzo a Padova, si terrà una finestra di un giorno sulla Biodinamica Craniosacrale partendo dal suo nucleo essenziale che è la Presenza.

In questo evento offriremo la possibilità di ricevere delle sessioni per conoscere la qualità del tocco biodinamico e di presentare la prossima formazione in partenza di Biodinamica Craniosacrale della scuola In Flow.

Prenota la tua sessione al 388 1616201. Saremo a disposizione dalle 9 fino alle 13. Il prezzo della singola sessione per questa finestra di un giorno è di 25 euro.

* I posti sono limitati

"La delicatezza come la chiave principale per percepire la guarigione intrinseca del sistema, il "Breath Of Life" (Respiro della Vita) che permette la guarigione più profonda e nel pieno rispetto della persona" - M. Shea

"L'arte di ascoltare comincia allora col porsi in una contemplazione piena di meraviglia di fronte a quella specie di carta d'identità fisica, che l'altro ci porta e in essa comincia a parlare" - Pietro Archiati

In Flow Biodinamica è una scuola di eccellenza per la Biodinamica Craniosacrale, ha sedi ad Arco di Trento, Torino e Forlì. Le formazioni sono riconosciute a livello nazionale dall'ACSI, Associazione Cranio Sacrale Italia.

Presso Spazio Con Tatto, via Roberto Marin 14, zona Torresino/Prato della Valle, Padova