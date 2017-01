Open Day - Mediazione Linguistica (Classe di Laurea L-12) al Campus Ciels

Il Polo Didattico CIELS organizza sabato 28 gennaio 2017 una giornata di orientamento per presentare il corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica per il prossimo A.A. 2017-2018.

Il corso sarà presentato dal Direttore, Prof. Simone Borile e vi parteciperanno docenti e studenti già iscritti.

L’offerta formativa prevede i seguenti indirizzi: Diplomatico, Criminologico, Turistico, Pubblicistico e Interculturale.

L’incontro inizierà alle ore 16.30 alla sede di Padova di Via S. Venier, 200. In tale occasione gli studenti potranno visitare i locali della facoltà.

----

Open Day - Mediazione Linguistica

Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (Classe di Laurea L-12) con indirizzo in:

Sicurezza e Difesa Sociale (Criminologico)

Organizzazioni Internazionali e Diplomatiche;

Pubblicità, Marketing Internazionale e Relazioni Pubbliche;

Management Turistico e Commercio Internazionale;

Lingue e Culture per la Comunicazione Interculturale

Per Info: www.ciels.it

Email: orientamento@ciels.it

Tel.: 049/774152