Open Day English Summer Camp, il centro estivo per bambini e ragazzi a Padova

English Summer Camp è il centro estivo in inglese che si tiene dal 12 giugno al 28 luglio, giunto all'ottava edizione e diventato ormai un riferimento per tantissimi bambini e ragazzi.

L'OPEN DAY

Sabato 13 maggio l'English Camp Padova apre le porte a tutti gli iscritti e gli interessati a conoscere da vicino il centro estivo in inglese e le attività previste da Englishland per l'estate 2017.

L'evento è gratuito e sarà ospitato dall'agriturismo Capeeto di Salboro: per l'occasione potrete passare un piacevole pomeriggio in compagnia, visitare la struttura e apprezzare qualche gustoso assaggio dei prodotti locali.

IL CENTRO ESTIVO

Il centro estivo è organizzato dallo staff di Englishland e offre tante attività divertenti: sport, scouting, camping, giochi, teatro, danza e molto altro nella natura della campagna padovana.

I ragazzi saranno seguiti da giovani insegnanti madrelingua inglese, selezionate per la particolare capacità di trasmettere la passione per la lingua inglese anche ai più piccoli.

I cibi genuini e prodotti in fattoria, gli animali e le attività coinvolgenti hanno reso questa esperienza unica e indimenticabile negli anni.