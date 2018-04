Open Day English Camps, due appuntamenti per scoprire le attività dei centri estivi

Anche quest’anno Englishland ha una proposta speciale per l’estate di ragazzi e bambini dai 4 ai 16 anni.

Gli Open Day di aprile sono un’occasione da non perdere: in questi eventi gratuiti si potranno visitare le location dei centri estivi per l’estate e incontrare personalmente lo staff degli English Camp.

Gli appuntamenti

Gli Open Day di aprile sono due e si svolgono in zona Salboro, ognuno dedicato a un English Camp: l’English Camp classico in fattoria e il nuovo English Camp a cavallo. Gli eventi si svolgono il 7 e il 14 aprile dalle 15.30 alle 18.

Programma

Gli incontri sono un’occasione per visitare le location dove i bambini e i ragazzi passeranno giorni divertenti imparando l’inglese senza annoiarsi. In queste giornate si incontra lo staff degli English Camp di Englishland, durante un piacevole aperitivo a buffet offerto dalla scuola.

È possibile conoscere in anticipo tutte le attività degli English Camp e scambiare quattro chiacchiere con i teachers della scuola.

I genitori sono invitati a portare ragazzi.

Attività

Nel sito di Englishland si trovano tutte le informazioni sulle attività degli English Camp. Le attività in inglese verranno svolte all’aria aperta, immersi nella natura. I ragazzi si divertiranno con sport, recitazione, orienteering nel bosco, musica e molto ancora. L’insegnamento e l’intrattenimento è pensato per bambini dai 4 ai 16 anni e le attività sono diverse ogni anno: contatta Englishland per sapere cosa si farà nei camp 2018.