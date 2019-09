Open day nella sede di Englishland con aperitivo al Portello

Il 21 settembre alle 11, nella sede di Englishland, si terrà un aperitivo in occasione del nuovo Open Day. È un'occasione speciale per visitare la coloratissima scuola, incontrare il personale - soprattutto le simpatiche teacher madrelingua - e avere tutte le informazioni che vuoi sulle attività per l'anno 2019/2020.

Englishland è molto più di una scuola di inglese: oltre ai classici corsi di inglese, che vengono tenuti con un approccio innovativo e divertente, organizza anche corsi si coro, canto, teatro, web radio e magazine, english camps, vacanze studio all'estero... e molto altro ancora, e potrai scoprire tutto questo proprio all'Open Day!

Informazioni e contatti

Web: https://www.englishland.it/eventi/open-day