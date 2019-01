Open day "Fantalica Aperta": le nuove attività del calendario invernale

Sabato 26 gennaio l'associazione culturale Fantalica riapre le porte al pubblico per dare il via alle attività del nuovo anno. In occasione dell'open day "Fantalica Aperta" sarà anche inaugurata l'esposizione artistico fotografica di Clarissa Lionello e Daniela Friso "Ritratti e altre storie".

Le attività

Divenuto ormai un appuntamento fisso, l'open day di Fantalica nasce per presentare le attività che l'associazione offrirà durante l'inverno, tra cui laboratori ed eventi liberi e gratuiti rivolti a tutti coloro che vogliano conoscere il mondo della recitazione, della fotografia, dell'arte, dello yoga, del fumetto e della creatività.

Per l'intera giornata artisti, artigiani, fotografi, scrittori, attori affermati proporranno workshop in cui si potrà sperimentare, conoscere e osservare gli esperti e i maestri.

La mostra

Con l'occasione si svolgerà l'inaugurazione della mostra delle artiste Clarissa Lionello e Daniela Friso “Ritratti e altre storie”, che raccoglie una selezione di quadri e fotografie dedicate alla ritrattistica. Fil-rouge che accompagna questa esposizione sono i volti e le figure umane contestualizzati, ripresi in personali e particolari momenti di vita.

Per Clarissa Lionello il disegno rappresenta la base di ogni lavoro di pittura: è convinta che ogni artista debba avere una solida padronanza del disegno per poter rendere al meglio il reale. Le sue opere pittoriche sono romantiche, riflessive, con particolare attenzione per i sentimenti e le emozioni. Il quadro è un fotogramma di un vissuto, una sfaccettatura dell’animo umano, a volte una rappresentazione simbolica. Lo stile, prevalentemente realista con parentesi impressioniste, ha anche in ultima un’influenza dall’arte classica.

Daniela Friso è appassionata del bianco e nero e dei colori forti, poco propensa a elaborazioni e finzioni, fermamente convinta della foto creata sul campo, inseguita, ragionata e stampata. Il suo lavoro fotografico è dedicato e liberamente ispirato alla Pop Art e alla Narrative Art degli anni sessanta e settanta, gli anni liberi e creativi del nostro passato prossimo. É ancora attuale il modo di rappresentare eventi in sequenza, e altrettanto affascinante usare il colore per esaltare un concetto.