OpenDay all'Associazione Fantalica di Padova

L'Associazione Culturale Fantalica apre le porte a tutti con una giornata dedicata ai Laboratori Creativi.

Sabato 28 gennaio dalle 10.00 alle 20.30, l'associazione culturale Fantalica apre le porte al pubblico per inaugurare il nuovo anno e presentare tutte le nuove proposte per i soci.

Giunti ormai alla decima giornata aperta l'Associazione offrirà una serie ancora più nutrita di laboratori e eventi liberi e gratuiti rivolti a tutti coloro che vogliano conoscere il mondo della recitazione, della fotografia, dell'arte e della creatività.

Anche per questa edizione numerosi artisti, artigiani, fotografi, scrittori, attori affermati proporranno workshop in cui si potrà sperimentare, conoscere e osservare gli esperti e i maestri. Alternati alle attività pratiche, il pubblico potrà partecipare ad alcuni eventi straordinari. In particolare verranno presentati due eventi dedicati al progetto RI-conoscenza. "Riconoscenza" è un progetto che nasce con l'intento di mettere in contatto diverse discipline espressive proposte durante i laboratori rivolti ai soci.

Per l'edizione 2016 si è voluto coinvolgere i laboratori di scrittura, fotografia, recitazione teatrale e cinematografica in un lavoro interdisciplinare incentrato sul tema dell'EQUIVOCO.

In occasione dell'open day verrà presentato una parte del lavoro realizzato dai soci durante l'anno sociale in corso:

ore 17.30 "Cercasi disperatamente" Proiezione del cortometraggio realizzato durante il corso di recitazione cinematografica avanzato regia di Vittorio Attene

ore 18.30 "Rumori fuori scena" Letture tratte dalla commedia "Noises off" di Michael Frayn Performance realizzata durante il corso di recitazione teatrale terzo livello regia di Maria Virgillito.

Ingresso libero su prenotazione.