Open day alla nuova Casa delle arti di Este

Sabato 2 febbraio dalle 16.30 alle 19.30 l'associazione culturale Fantalica apre le porte della nuova Casa delle arti di Este, situata negli spazi rinnovati degli ex tribunali in via Brunelli.

L'evento

L'open day darà al pubblico la possibilità di partecipare a diversi workshop ed eventi artistici liberi e gratuiti.

Tutti coloro che vogliano conoscere il mondo dell’arte e in special modo quello della pittura creativa, della fotografia e del taglio e cucito, potranno partecipare a laboratori specifici.

I partecipanti potranno sperimentare, conoscere queste forme d’arte oltre che osservare gli esperti all’opera.

La mostra

Alle 16.30 il fotografo Stefano Baldin presenta e inaugura “Scatti e istanti - Rubati”, una mostra fotografica dell’estense di John Cut.

In questa esposizione il fotografo propone una selezione delle sue opere dedicate ai temi del paesaggio, del ritratto urbano e a nuove sperimentazioni sulla figura umana.

La mostra sarà visitabile fino alle 19.30.

Partecipazione

Tutte le attività sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria.

Gallery