Open Day all'associazione culturale Fantalica

Il 14 aprile dalle 14 alle 19.30 l'associazione culturale Fantalica apre le porte al pubblico per inaugurare il periodo primaverile e presentare tutte le nuove proposte per i soci.

L'evento

Visto il grande successo delle precedenti edizioni, l’associazione offrirà una serie ancora più nutrita di laboratori ed eventi liberi e gratuiti rivolti a tutti coloro che vogliano conoscere il mondo della recitazione, della fotografia, dell'arte e della creatività.

Per l'intera giornata vi saranno numerosi artisti, artigiani, fotografi, scrittori, attori affermati che proporranno workshop in cui si potrà sperimentare, conoscere e osservare gli esperti e i maestri.

Alternati alle attività pratiche, il pubblico potrà partecipare ad alcuni eventi straordinari.

Programma

In occasione dell'open day, oltre alla presentazione di una parte del lavoro realizzato dai soci durante l'anno sociale in corso, il pubblico potrà partecipare ad alcuni eventi straordinari e attività pratiche.

Alle ore 14 si potranno sperimentare gli workshop dedicati all’espressività “Giochiamo con le pa-ro-le” e “Primi passi nel mondo della recitazione”, condotti dagli attori Eros Papadakis e Riccardo Michelutti. Inoltre, si potrà assistere ad una lezione introduttiva al corso di Training autogeno con la psicologa Tania Sanna.

Alle ore 15.30 vengono proposte lezioni introduttive di recitazione cinematografica, fotografia, comunicazione e fumetto: “Stati di allucinazione: il Metodo Chubbuck” condotto dall’attore e regista Vittorio Attene, “La composizione fotografica: cos’è e perché utilizzarla” del fotografo Edoardo Varotto, “L'aret della comunicazione ufficiale: le quattro regole di base” con la partecipazione degli esperti in comunicazione Massimo Saresin e Michele Silvestrin. Inoltre, verrà proposta una lezione di prova “Fumetti in A5” del fumettista Francesco Saresin.

Alle ore 17 si potrà assistere alle lezioni di prova di public speaking: “L’importanza del ruolo” di Vittorio Attene, "L’atteacco in medias res: nell’azione” lezione gratuita di scrittura creativa tenuta dagli scrittori Laura Liberale e Heman Zed e “Copia dal vero: i principi del disegno” lezione del corso di disegno e pittura tenuta dall’artista Clarissa Lionello.

Special event

Alle ore 18.30 “Intrecci creativi - L’arte in comunicazione”

L’associazione Fantalica presenta l’esposizione finale del progetto, un percorso che nasce con l'intento di mettere in contatto diverse discipline espressive, proposte durante i laboratori rivolti ai soci, e stimoli la loro creatività e li incentivi nella realizzazione di un prodotto comune.

Il progetto vede, quindi, una conclusione generale attraverso un’esposizione che coinvolgerà una selezione dei lavori prodotti nell’anno sociale in atto, volta a sensibilizzare all’arte e all’utilizzo creativo e consapevole del proprio tempo libero. Per l'edizione 2018 si è voluto coinvolgere i laboratori di Fotografia, Disegno e Pittura, Recitazione Teatrale e Cinematografica, Scrittura Creativa, Public Speaking, Fumetto, Taglio e Cucito e Comunicazione.

Il tema trattato quest’anno mira a rappresentare “La città” nelle sue varie sfaccettature: storica, quotidiana, artistica, architettonica, ambientale, critica.

Alle ore 18.30 si terrà l’inaugurazione e presentazione dell'esposizione, suddivisa in vari momenti: esposizione opere artistiche e fotografiche, performance teatrali e proiezioni dei vari spot cinematografici, letture ed esposizione dei testi prodotti all’interno dei laboratori di Scrittura Creativa.

Ingresso

Gli eventi sono gratuiti ma su prenotazione in quanto i posti sono limitati.

Per conoscere il programma dettagliato e per prenotare: www.fantalica.com

Informazioni

Associazione Cuturale Fantalica

via giovanni Gradenigo, 10 - Padova

049.2104096 - 348.3502269

fantalica@fantalica.com