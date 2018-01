Open Day all'associazione culturale Fantalica

Sabato 27 gennaio l'associazione Fantalica organizza una giornata Open Day con laboratori aperti e gratuiti.

Per far conoscere le attività proposte durante il periodo primaverile, l'associazione propone ai soci e a tutti gli interessati una giornata di eventi e laboratori che avranno come elemento comunce la volontà di sesibilizzare all'arte e all'utilizzo creativo e consapevole del proprio tempo libero.

Durante la giornata vengono organizzati spettacoli teatrali, mostre, lezioni aperte e incontri culturali.

Dal 2002 l'associazione promuove laboratori volti allo sviluppo della libera espressione della creatività, rivolti al pubblico adulto e ai più piccoli.

Dal 2004 svolge, inoltre, attività culturali e didattiche in collaborazione con enti pubblici e privati, con l'obiettivo di offrire spunti di riflessione su tematiche di carattere sociale, ambientale e culturale attraverso l'utilizzo di varie forme artistiche.

INFORMAZIONI

Ingresso gratuito su prenotazione.

049.2104096 - fantalica@fantalica.com