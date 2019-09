Open day all'associazione culturale Fantalica

Il 28 settembre dalle 14 l'associazione culturale Fantalica riapre le porte al pubblico per l'inaugurazione del nuovo anno sociale 2019-2020. Le attività previste sono realizzate in collaborazione con il Centro Servizio Volontariato nel contesto del progetto SOLIDARIA, grande rassegna dedicata alla solidarietà e realizzata con il sostegno del Comune di Padova.

Divenuto ormai un appuntamento fisso e di grande importanza per i soci e per chiunque fosse interessato, l’Associazione Fantalica offrirà anche quest’autunno numerosi laboratori ed eventi liberi e gratuiti rivolti a tutti coloro che vogliano conoscere il mondo della recitazione, della fotografia, dell'arte, del fumetto e della creatività.

Per l'intera giornata artisti, artigiani, fotografi, scrittori, attori affermati proporranno workshop in cui si potrà sperimentare, conoscere e osservare gli esperti e i maestri.



Alternati alle attività pratiche, il pubblico potrà partecipare ad alcuni eventi straordinari.

-Per l’intero pomeriggio sarà possibile visitare due mostre di FUMETTI.

La prima “Tre sogni” del fumettista Francesco Saresin, parte della serie Mostre di carta: tre piccoli esperimenti narrativi e formali dove le possibilità del linguaggio fumetto vengono spinte nella direzione di una narrazione onirica.

A “Tre sogni” si accosta la seconda edizione di “Adattare a fumetti”, l’esposizione degli originali delle storie realizzate dai partecipanti del laboratorio artistico di fumetto e tratte da racconti di autori come Edgar Allan Poe e Gianni Rodari curata dallo stesso Saresin.

-Alle ore 17.30 verrà inaugurata l’esposizione fotografica a cura di Riccardo Stefani nell’ambito della sezione Off del Festival “Photo Open Up” del Comune di Padova.

-Alle ore 18.30 sarà presentato il libro “Fuori dai margini” edito da CiesseEdizioni in collaborazione con l’Associazione Fantalica. “Fuori dai margini” è la prima antologia di racconti del progetto “Lettera 22” curata da LAURA LIBERALE, GIULIA PRETTA, HEMAN ZED realizzata dai soci del Laboratorio Atelier di Scrittura Creativa.

Gli eventi sono gratuiti ma su prenotazione perchè i posti sono limitati!

Per conoscere il programma dettagliato degli incontri e per prenotare, visita il sito www.fantalica.com o la pagina dedicata

https://www.fantalica.com/open-day-fantalica/

Per info e prenotazioni

Associazione Cuturale Fantalica

Via Giovanni Gradenigo 10, Padova

tel. 0492104096; cell. 3483502269; fantalica@fantalica.co

