Open day John Cabot University all’Ufficio Progetto Giovani

L’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova ospita la John Cabot University di Roma per un open day informativo e un workshop interattivo dedicato all’ingresso efficace nel mondo del lavoro.

Nel corso dell’incontro, un docente dell’Università affronterà il tema dell’ingresso in un mondo del lavoro che sta cambiando rapidamente. Tra 10 anni, la “generazione z” affronterà mansioni e compiti del tutto nuovi, anche grazie all’avvento delle nuove tecnologie. Come destreggiarsi? Come affinare le proprie competenze e puntare sulle soft skills, redigendo un curriculum vitae efficace?

La John Cabot University è la maggiore università americana in Italia con sede a Roma, con studenti provenienti da 80 Paesi, di cui l’80% gode di agevolazioni economiche. L’Università ha un’offerta accademica di 14 corsi di laurea e collabora con 634 aziende e organismi partner. Una particolare attenzione è dedicata agli studenti veneti, a cui sono destinate agevolazioni economiche ad hoc e che rappresentano alcune delle storie di grande successo dell’Università.

Appuntamento martedì 14 gennaio alle ore 15 al Progetto Giovani, secondo piano del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 a Padova.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione attraverso l’apposito form online.

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani - area informagiovani

via Altinate, 71 - 35121 Padova

telefono 049 8204742

email informagiovani@comune.padova.it