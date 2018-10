«Open day - Compagnia del lupo passante» alla Chiesa di San Tommaso

La Compagnia del Lupo Passante vi invita al primo Open - Day che si terrà all'interno della Chiesa di San Tommaso di Monselice, domenica 28 ottobre. Venite a scoprire l'associazione, le nuove didattiche e la sua sede.

Vi aspettiamo dalle 14.30 alle 18 e per l'occasione i soci vi illustreranno il frutto delle loro ultime ricerche e vi racconteranno la storia della propria sede. La Chiesa di San Tommaso si raggiunge percorrendo a piedi Via San Tommaso Apostolo, laterale di via G. Galilei. La Venezia del 1500 vi aspetta!

