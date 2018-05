Tutti dentro per scoprire la “Matematica” poi una escape room per appassionarsi alla logica

Gli Open day sono visite guidate alle strutture universitarie, che permettono a chi ha intenzione di iscriversi all’Università di Padova di conoscere i luoghi in cui si svolge la vita universitaria, vedendo di persona aule, laboratori, biblioteche. Sono un’occasione per respirare l’aria di quelli che potrebbero essere i prossimi ambienti di studio e lavoro, e per incontrare studenti che già stanno vivendo la loro esperienza universitaria, con i quali confrontarsi su dubbi e curiosità. L’Università ripropone anche quest’anno gli Open Day dedicati alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico e alla Scuola Galileiana di Studi Superiori.

Il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” propone un incontro di orientamento rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ai loro docenti e agli studenti delle lauree triennali. L’obiettivo è quello di descrivere, attraverso i racconti di giovani laureati o dottorati, dei diversi sviluppi scientifici e professionali, del percorso di studi in matematica, informatica e data science. In questo modo viene presentata tutta l’offerta formativa.

Alle ore 9 di sabato 5 maggio si apre l’Open day Math & Computer Sciences alla Torre Archimede - Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” – in via Trieste 63 a Padova con un colloquio, tenuto da dottorandi e giovani ricercatori, su cosa facciano un informatico e un matematico, di che problemi si occupino e dove stiano la matematica e l’informatica nella vita quotidiana. Dopo una descrizione della biblioteca del dipartimento e un caffè degustato tra i libri, alcuni laureati in matematica raccontano il loro percorso e la loro esperienza lavorativa. Infine verrà proposta, su prenotazione alla pagina https://goo.gl/forms/TAnO801tKPJYZSq23, una escape room, il gioco di logica nel quale i concorrenti, una volta rinchiusi in una stanza allestita a tema, devono cercare una via d’uscita utilizzando ogni elemento della struttura e risolvendo codici, enigmi, rompicapo e indovinelli.

Info a:

www.math.unipd.it

https://www.facebook.com/Math.UniPD/