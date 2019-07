Open day alla scuola primaria Luigi Configliachi

Riceviamo e pubblichiamo:

"Open day con aperitivo il 31 luglio alle ore 17.30 presso la scuola primaria Luigi Configliachi situata in Via Braille n. 8 Padova per chi (genitori e futuri alunni) desidera prendere visione della struttura e delle relative attività che si svolgeranno presso l innovativa scuola.

Con l occasione sarà presente la direttrice Monica Capovilla che aprirà le porte della sua scuola al fine di poter visitare e venire a conoscenza del piano formativo proposto. In vista della scelta dell’istituto scolastico presso il quale iscrivere i propri figli per l’anno scolastico 2019/2020.

Vi suggeriamo di partecipare cogliendo l occasione dell’apertura delle iscrizioni. Ricordiamo inoltre che la scuola nasce dall’idea di poter dare una continuità e un percorso formativo completo che inizia dall’asilo nido prosegue con la scuola dell’infanzia arrivando ora alla scuola primaria."

Info web

https://www.facebook.com/Scuola-Primaria-Luigi-Configliachi-362078318020102/

https://www.asilonidolacasadellefate.it/primaria/