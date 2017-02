Open day con il club Ultima Alleanza a Padova

Il club Ultima Alleanza di Padova invita i giovani e i non più giovani a partecipare all’open day di domenica 19 febbraio, dalle 10 alle 22: una giornata di apertura straordinaria per conoscere l’associazione e scoprire un nuovo hobby: tra fini strategie e divertenti combattimenti, si affrontano personaggi e guerrieri in miniatura, in simulazione di battaglie di massa o schermaglie tra pochi.

L’iniziativa proseguirà con incontri settimanali, il giovedì dalle 21 alle 24, nella sala polivalente di via Guasti, 12/C.

Evento organizzato dal club Ultima Alleanza con il contributo del comune di Padova, quartiere 4 Sud-Est.

INFORMAZIONI

Club Ultima alleanza

info@ultimalleanza.it

www.ultimalleanza.it