Open days all'associazione L'albero del Miele di Padova

Sono in programma due giornate aperte gratuite per conoscere l'associazione L'albero del Miele, con attività per adulti, bimbi e famiglie.

L'evento si terrà sabato 28 e domenica 29 gennaio.

PROGRAMMA

Sabato 28 gennaio

Dalle 10 alle 10.45: Giochi e coccole, età 4-24 mesi

Dalle 10.30 alle 11.15: English for families (con Vera Bonaldo), giochi in lingua inglese per famiglie

Dalle 11.30 alle 12.30: Workout, lezione di fitness (con Jessica Griggio)

Dalle 10 alle 12.30: Trattamenti/Massaggi fisioterapici (con Arturo Freddo)

Dalle 16 alle 16.45: Muccadance Sport Method, attività motoria per bambini a ritmo di musica (con Michela Barbiero), per bambini dai 3 anni

Dalle 16 alle 17.30: L'alveare del benessere, presentazione dei progetti per adulti e la coppia con Daniela De Cesario

Dalle 17 alle 17.45: Zumba fitness, per adulti con Michela Barbiero

Dalle 18 alle 18.45: Balla & snella, per adulti con Michela Barbiero

Dalle 17.45 alle 18.30: Hatha yoga, con Annarosa Andrian

Domenica 29 gennaio

Dalle 11: Baby in fascia, consigli sui vari supporti di Baby Wearing per le neo e future mamme con Bibiana Amaris

Dalle 15 alle 16: Hatha yoga, con Giuseppe Pappalardo,

Dalle 16: Attività per bambini

Tutto il giorno: massaggi olistici e shiatzu

Ingresso gratuito a tutte le attività. Consigliata prenotazione per i massaggi e le attività sportive.

Buffet/aperitivo per tutti.

