Open Factory, porte aperte alla fabbrica Lago di Villa del Conte con degustazione e musica

Una domenica diversa che si inserisce nell'ambito di Open Factory, il più importante opening di cultura industriale manifatturiera delle Venezie.

Un progetto che punta ad aprire al grande pubblico le porte di tutte quelle imprese che costituiscono il tessuto industriale territoriale per raccontarne la storia, svelarne i segreti e portare alla luce la capacità manufatturiera italiana d'eccellenza.

L'appuntamento è per domenica 26 novembre a Villa del Conte, per scoprire e visitare la fabbrica Lago, dove sarete accolti nello showroom appena rinnovato che ospita le otto case gentili delle otto donne protagoniste del salone e avrete l’occasione di scoprire dal vivo la nuova collezione.

Durante la giornata si alterneranno diversi momenti in cui sarà possibile vivere gli arredi, scoprirne i segreti della produzione e acquistarli.

Troverete anche una degustazione di birra Cittadella, con un piccolo concerto di un quintetto d'archi e per i più piccoli uno spazio a dedicato con cantastorie, letture animate e laboratori manuali.

INGRESSO

L'ingresso è gratuito ma la registrazione all'evento è obbligatoria: http:// www.open-factory.it/ pd-villa-del-conte-lago/