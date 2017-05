Open - rassegna LGBTI, “Cinema e cultura omosessuale” alla libreria Limerick

In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia o IDAHOBIT che si celebra dal 2004 in tutto il mondo il 17 maggio di ogni anno, da lunedì 15 a martedì 23 maggio, si svolgerà a Padova “Open. Rassegna di Cultura LGBTI”, contenitore di eventi che vogliono creare spazi e occasioni di approfondimento, confronto e anche divertimento sui temi dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere e sull’identità della comunità LGBTI.

La rassegna è organizzata da Arcigay Tralaltro Padova, assieme a UAAR Padova, UDU Studenti Per - Rete degli studenti Medi, e con l’importante collaborazione con CUC CinemaUno - MONDOQ Giornate di Cinema e Cultura Omosessuale e Queer.

Le “Giornate di Cinema e Cultura Omosessuale” riprenderanno giovedì 18 maggio alle 18 alla Libreria Limerick con la presentazione del volume “Warhol, l'intervista"(BeccoGiallo) una "sfuggente" intervista a fumetti di Adriano Barone e Officina Infernalea trent'anni dalla morte del padre della Pop Art.

La serata proseguirà poi alle 19.30 con la proiezione del breve documentario “Erma” di Luciano Toriello cui seguirà “Varichina - La vera storia della finta vita di Lorenzo De Santis” di Antonio Palumbo e Mariangela Barbanente, docu-film ispirato alla vita di Lorenzo De Santis, soprannominato "Varichina", diversamente maschio, icona trash tra gli anni '70 e '90 a Bari.

Il primo ad urlare la sua diversità in un momento in cui non era facile farlo.

L’ultima proiezione delle Giornate sarà alle 21.30 con “Mapplethorpe – Look at the Pictures” di Fenton Bailey e Randy Barbato, documentario dedicato alla vita personale del geniale fotografo newyorkese Robert Mapplethorpe.

Ingresso gratuito per gli studenti dell’Università degli Studi di Padova.

Circolo Tralaltro Arcigay Padova

393.5726655

www.tralaltro.it