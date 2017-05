Open - rassegna LGBTI, “Cinema e cultura omosessuale” al MultiAstra

In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia o IDAHOBIT che si celebra dal 2004 in tutto il mondo il 17 maggio di ogni anno, da lunedì 15 a martedì 23 maggio, si svolgerà a Padova “Open. Rassegna di Cultura LGBTI”, contenitore di eventi che vogliono creare spazi e occasioni di approfondimento, confronto e anche divertimento sui temi dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere e sull’identità della comunità LGBTI.

SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELA RASSEGNA "OPEN"

La rassegna è organizzata da Arcigay Tralaltro Padova, assieme a UAAR Padova, UDU Studenti Per - Rete degli studenti Medi, e con l’importante collaborazione con CUC CinemaUno - MONDOQ Giornate di Cinema e Cultura Omosessuale e Queer.

PROSSIMI EVENTI

L'EVENTO

Mercoledì 17 e giovedì 18 maggio tornano al Multiastra le “Giornate di Cinema e Cultura Omosessuale”, storica manifestazione padovana nata nel 1994 dalla collaborazione tra il Centro Universitario Cinematografico CinemaUno e il Torino Lgbt Film Festival.

Le Giornate prenderanno il via alle 18 di mercoledì 17 maggio con aperitivo inaugurale.

Le proiezioni vere e proprie inizieranno alle 19.30 con “Gayby Baby” film documentario di Maya Newell che segue le vite di quattro ragazzini i cui genitori sono gay. Mentre i quattro ragazzini sono alle prese con i mutamenti i conflitti tipici della loro età, il mondo esterno discute con forza sulla parità di diritti per le persone omosessuali, sull’uguaglianza dei matrimoni gay, sui rischi veri o presunti per i bambini cresciuti in famiglie omoparentali, ovvero con genitori dello stesso sesso.

Segue, alle 21.30, la proiezione di “The Circle” di Stefan Haupt, film vincitore del Teddy Award come miglior documentario “queer” alla 64esima Berlinale, storia privata, intima e tenere, ma soprattutto la testimonianza “militante” e vibrante di quella lotta infinita per il riconoscimento dei diritti civili dei gay.

BIGLIETTI

Ingresso gratuito per gli studenti dell’Università degli Studi di Padova.

INFORMAZIONI

Circolo Tralaltro Arcigay Padova

393.5726655

www.tralaltro.it