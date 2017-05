Open - rassegna LGBTI, “Open Stand Up Comedy” al teatro Ruzante

In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia o IDAHOBIT che si celebra dal 2004 in tutto il mondo il 17 maggio di ogni anno, da lunedì 15 a martedì 23 maggio, si svolgerà a Padova “Open. Rassegna di Cultura LGBTI”, contenitore di eventi che vogliono creare spazi e occasioni di approfondimento, confronto e anche divertimento sui temi dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere e sull’identità della comunità LGBTI.

SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELA RASSEGNA "OPEN"

La rassegna è organizzata da Arcigay Tralaltro Padova, assieme a UAAR Padova, UDU Studenti Per - Rete degli studenti Medi, e con l’importante collaborazione con CUC CinemaUno - MONDOQ Giornate di Cinema e Cultura Omosessuale e Queer.

PROSSIMI EVENTI

L'EVENTO

Domenica 21 maggio alle ore 17 sarà protagonista il teatro.

Daniele Gattano, Nicolò Falcone e Daniele Fabbri si esibiranno al Teatro Ruzante con “OPEN Stand Up Comedy”, tre monologhi che prendono stereotipi e pregiudizi dal verso più pungente dell’ironia e del divertimento, parlando un po’ di tutto, di coming out e diritti civili, ma anche di identità personale e fatti di vita quotidiana, fino al rapporto travagliato fra Chiesa e omosessualità.

Un momento di sfogo e divertimento, dove la risata è anche un modo per capire e capirsi un po’ di più.

BIGLIETTI

Ingresso gratuito per gli studenti dell’Università degli Studi di Padova.

Intero 7 euro.

INFORMAZIONI

Circolo Tralaltro Arcigay Padova

393.5726655

www.tralaltro.it