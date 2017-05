Open - rassegna LGBTI, incontro con l'autore al circolo Tralaltro

In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia o IDAHOBIT che si celebra dal 2004 in tutto il mondo il 17 maggio di ogni anno, da lunedì 15 a martedì 23 maggio, si svolgerà a Padova “Open. Rassegna di Cultura LGBTI”, contenitore di eventi che vogliono creare spazi e occasioni di approfondimento, confronto e anche divertimento sui temi dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere e sull’identità della comunità LGBTI.

La rassegna è organizzata da Arcigay Tralaltro Padova, assieme a UAAR Padova, UDU Studenti Per - Rete degli studenti Medi, e con l’importante collaborazione con CUC CinemaUno - MONDOQ Giornate di Cinema e Cultura Omosessuale e Queer.

La rassegna di cultura LGBTI proseguirà al Circolo Tralaltro di Padova con due presentazioni di libri che si terranno nella sede di Corso Garibaldi rispettivamente sabato 20 e martedì 23 maggio alle 17.

Sabato il Tralaltro ospiterà lo scrittore e giornalista Filippo Maria Battaglia, per la presentazione del volume “Ho molti amici gay. La crociata omofoba della politica italiana” (Bollati Boringhieri).

Da sempre la politica italiana dice di non avere "nulla contro gli omosessuali" eppure, da sempre, li discrimina. C’è chi invoca "sobrietà", chi domanda "discrezione", chi chiama in causa la Bibbia, chi ricorre a citazioni d’autore.

Passano gli anni, cambiano i toni e gli interlocutori ma il risultato – nonostante gli ultimi passi in avanti – resta lo stesso: diffidenza e fastidio, fino all’aggressione verbale e all’insulto.

"Ho molti amici gay" non è solo l’immancabile premessa di rito prima di ogni discorso omofobo, dentro e fuori dall’aula.

È la storia, succinta e dettagliata, di quanto la discriminazione e il pregiudizio contro gli omossessuali siano radicati nella politica e nella nostra società. Garantendo all’Italia l’infelice primato del Paese con la classe dirigente più omofoba in Europa.

Ingresso gratuito per gli studenti dell’Università degli Studi di Padova.

Circolo Tralaltro Arcigay Padova

393.5726655

www.tralaltro.it