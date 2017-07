Openday settembre a Fantalica

Open day a Fantalica 23 settembre 2017 dalle 10.30 alle 22.30 via Giovanni Gradenigo 10 a Padova (zona Portello)

Il 23 settembre dalle 10.30 l'associazione culturale Fantalica riapre le porte al pubblico per l'inaugurazione del nuovo anno sociale 2017-2018.

Divenuto ormai un appuntamento fisso e di grande importanza per i soci l’Associazione Fantalica offrirà anche quest’autunno numerosi laboratori e eventi liberi e gratuiti rivolti a tutti coloro che vogliano conoscere il mondo della recitazione, della fotografia, dell'arte e della creatività.

Per l'intera giornata artisti, artigiani, fotografi, scrittori, attori affermati proporranno workshop in cui si potrà sperimentare, conoscere e osservare gli esperti e i maestri. Alternati alle attività pratiche, il pubblico potrà partecipare ad alcuni eventi straordinari.

In mattinata, alle ore 12 , si inizia con l’inaugurazione dell’esposizione di disegno, pittura e fotografia “GIOCHI DI COLORE E TRASPARENZE” con le opere realizzate dagli allievi dei corsi 2016-2017 dell'associazione culturale Fantalica in collaborazione con gli artisti Vanilla Ragana, Alessandro Rinaldi e Edoardo Varotto.

L’esposizione sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 dal 23 settembre al 1 dicembre 2017 con ingresso libero.

Nel pomeriggio, alle 16.45, è prevista la proiezione del cortometraggio HELL HOUSE realizzato durante il laboratorio di recitazione cinematografica avanzato per la regia di Vittorio Attene. Il cortometraggio è una rivisitazione del celebre film horror “Quella casa sulla collina”.

Dalle 19 riproporremo le versioni ridotte degli spettacoli che sono andati in scena lo scorso giugno:

• “il decollo” tratto dalla Lezione finale del corso di recitazione teatrale di III livello di “Mi spezzo ma non m’impiego: Guida di viaggio per lavoratori flessibili” di A. Bajani per la regia di Maria Virgiliito

• “La lacrimosa storia di Piramo e Tisbe” tratto da lo spettacolo della Piccola Accademia di recitazione “sogno INTERROTTO di una notte di mezza estate” per la regia di Vittorio Attene

Gli eventi sono gratuiti ma su prenotazione in quanto i posti sono limitati!

Per conoscere il programma dettagliato degli incontri e per prenotare, visita il sito www.fantalica.it per info e prenotazioni: Associazione Cuturale Fantalica Via giovanni Gradenigo 10, Padova tel. 0492104096; cell. 3483502269; fantalica@fantalica.com