"Opera in villa" a Padova per la Giornata mondiale della pace

Si terrà il 24 settembre a Villa Lanza a Padova la giornata Mondiale della Pace. Iniziativa dei volontari di Uniti per i Diritti Umani, attivi nel far si che «i diritti umani diventino una realtà, - come sosteneva l’Umanitario L. Ron Hubbard – non un sogno idealistico».

Il tema della giornata 2019 è: "Azione per il clima e per la pace". Un’ottima occasione per promuovere l’importanza della creazione di un ambiente migliore in cui vivere, per mantenere la pace. Il tema 2019 «richiama l'attenzione sull'importanza della lotta ai cambiamenti climatici come modo per proteggere e promuovere la pace in tutto il mondo».

La pace può essere raggiunta solo se vengono prese misure concrete per combattere i cambiamenti climatici. Cosa possiamo fare per prenderci veramente coscienza della realtà che stiamo vivendo? Molti giovani e cittadini hanno preso provvedimenti prendendosi cura dell’ambiente. Far conoscere i diritti umani ed elaborare come questi possano essere applicati per costruire un ambiente migliore e vivibile per tutti, è sicuramente un’altra delle azioni molto importanti in questa direzione.

Durante la serata, che inizierà alle 20.45 è previsto un momento culturale a tema, alle 21.15 Concerto in Villa, che verrà realizzato da cantanti di diverse nazionalità, provenienti da Conservatori del Veneto, che per l’occasione si esibiranno insieme a sostegno di un mondo di Pace.

Informazioni e contatti

Ingresso libero.

tel. 393 3332499.

