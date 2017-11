"OPTICUS Roulè", la street art di Andrea Andolina in mostra al Sottopasso della Stua

OPTICUS Roulè

Andrea Andolina

Sottopasso della Stua

dal 2 dicembre all'11 gennaio

Organizzata dall’assessorato alla Cultura con il supporto dell’associazione di promozione sociale Kinima, la mostra personale di Andrea Andolina “Roulè” prosegue il ciclo di esposizioni fotografiche al Sottopasso della Stua.

LA MOSTRA

Fotocamere giganti dipinte sulle pareti e autoritratti miniaturizzati fotografati mentre creano minuscole immagini in nascosti angolini, per entrare appiattiti nello spazio espositivo.

Un universo, quello di Roulè, che permette di riflettere sul nostro rapporto con lo spazio.

È anche un gioco di ruoli, quello messo in atto dall’artista Padovano, dove il disegno sul muro, nella sua iconografia contemporanea, riappare in una versione personale dentro spazi deputati.

Ecco perché OPTICUS: sono ottiche antiche che ci guardano, che ci chiedono dove stiamo guardando e cosa stiamo cercando.

Lo spettatore, attraversando gli spazi sotterranei del Sottopasso della Stua, tra la terra e il cielo, si fa piccolo e gigante tentando di ritrovare l’equilibrio in questo ironico gioco di grandezze.

KINIMA

L’associazione Kinima non ha scopo di lucro, è laica, apartitica e apolitica. È un centro di sperimentazione e di formazione di altissima qualità e di grande attualità nell’ambito dell’immagine e della sua interpretazione nella società contemporanea, opera attraverso una serie di attività: corsi di fotografia, uscite fotografiche, visite guidate, camera oscura, prestito attrezzatura fotografica, prestito libri, progetti di stop motion, di time lapse, workshop, concorsi fotografici, performances, esposizioni, incontri con autori e altro ancora.

Si avvale di personaggi di spicco nella cultura delle immagini, professionisti nel campo e teorici di rilievo. Promuove lo sviluppo creativo della persona, la cultura informatica, con particolare attenzione al mondo open source. Con il nuovo ciclo di mostre Kinima coinvolge giovani talentuosi curatori e giovani artisti emergenti, per sottolineare lo spirito di autentica ricerca e innovazione che ha definito, in questi ultimi anni, il Sottopasso della Stua come polo di sperimentazione culturale e Kinima come una solida scommessa di ricerca sulla fotografia per la città di Padova.

ORARI

La mostra è visitabile dal 2 dicembre all'11 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 15 alle 18.

INFORMAZIONI

Ingresso libero

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

ferrettimp@cultura.padova.it

049.8204522