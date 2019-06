OPV Brass Quintet, concerto al giardino Esperanto

L’Associazione Amici dell’Orchestra di Padova e del Veneto e Il Tavolo di Coordinamento Territoriale della Stanga invitano tutti gli abitanti al concerto dell’OPV Brass Quintet dal titolo Ottoni in musica che si terrà sabato 29 giugno 2019 alle ore 18 presso il giardino Esperanto, via G. Nicotera-via Martiri Giuliani e Dalmati. Ingresso libero e gratuito. In caso di pioggia il concerto si terrà al Centro delle Famiglie Stanga, via Maroncelli 63/B.

Spazi nuovi, volti giovani, programmi coinvolgenti: ecco gli ingredienti essenziali del progetto con cui l’Associazione Amici dell’Orchestra di Padova e del Veneto, in collaborazione con il Tavolo di Coordinamento Territoriale della Stanga - quartiere con una delle più alte percentuali di famiglie di origine straniera- si propone, in un percorso di cura dei beni comuni, di dare un contributo alla diffusione della musica anche al di fuori della prassi dei tradizionali concerti.

Sarà la musica a fare un passo verso il suo pubblico, sabato 29 giugno ore 18 al Giardino Esperanto, via G. Nicotera - via Martiri Giuliani e Dalmati.

Protagonisti del concerto l’OPV Brass Quintet”, cinque scintillanti ottoni che accompagneranno il pubblico in un meraviglioso viaggio musicale che ci porterà a scoprire le musiche dei film che hanno fatto la storia della cinematografia mondiale.e che sono diventate le colonne sonore della nostra vita.

L’OPV Brass Quintet, composto da Simone Lonardi e Roberto Caterini Trombe, Marco Bertona Corno, Alessio Brontesi Trombone, Fabio Rovere Trombone Basso, nasce come progetto all’interno dell’Orchestra di Padova e del Veneto.

La musica da camera è mezzo indispensabile per la crescita umana e musicale. Con questo scopo gli elementi dell’OPV Brass Ensemble, dopo un’intensa attività solistica ed orchestrale, hanno deciso di intraprendere questo percorso di valorizzazione del repertorio per ottoni, fatto da musica originale ma anche da trascrizioni che spaziano dal barocco al jazz.

In caso di pioggia il concerto si terrà al Centro delle Famiglie Stanga, via Maroncelli 63/B.

Ingresso libero e gratuito

Per informazioni

Associazione Amici OPV

Casa della Rampa Carrarese

Via Arco Valaresso 32 - 35139 PADOVA

cell: 348-5337860