OPV in concerto alla chiesa parrocchiale di Pontevigodarzere

Con il concerto di sabato 13 maggio alla Chiesa Parrocchiale di Pontevigodarzere (ore 21), l’OPV inaugura un percorso di tre appuntamenti dedicati al barocco di Vivaldi e Haendel.

Insieme al violino solista e concertatore di Federico Guglielmo e all’organo di Roberto Loreggian – due musicisti padovani tra i più affermati protagonisti dell’esecuzione “storicamente informata” – l’orchestra della città proporrà un doppio percorso integrale alla scoperta di due raccolte di Antonio Vivaldi (1678-1741), i 10 Concerti per violino op. 7, e Georg Friedrich Haendel (1685-1750), i 6 Concerti per organo op. 4.

“L’opera 7 di Vivaldi è la raccolta a stampa più negletta in assoluto del “Prete rosso” – commenta Guglielmo – Basti pensare che l’incisione discografica che ho realizzato due anni con il mio gruppo, L’Arte dell’Arco, è la prima su strumenti antichi. I concerti op. 7 hanno una storia curiosa: furono infatti oggetto di un aspro litigio tra Vivaldi e l’editore, colpevole di aver assemblato la raccolta con titoli già in circolazione senza l’autorizzazione del compositore. Ai 10 concerti per violino di Vivaldi affiancheremo i 6 concerti per organo dell’opera 4 di Georg Friedrich Haendel, pagine di straordinaria bellezza che lo stesso compositore usava eseguire all’organo durante l’esecuzione dei propri Oratori”.

Il secondo e terzo concerto sono in programma mercoledì 17 maggio al Santuario di San Leopoldo Mandic (ore 20.45) e venerdì 19 maggio alla Chiesa della Madonna Pellegrina (ore 21).

L’ingresso libero e gratuito.

I programmi dettagliati sono disponibili sul sito www.opvorchestra.it

Info: www.opvorchestra.it, tel. 049 656848

