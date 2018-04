“OPV senza barriere”, il concerto al centro congressi Albino Luciani

L’Orchestra di Padova e del Veneto organizza, in occasione della Maratona di Padova, un concerto in un auditorium senza poltrone, capace di favorire la partecipazione di tutti, anche delle persone con disabilità motoria.

L’iniziativa intende sottolineare la necessità di ripensare i luoghi della cultura per fare in modo che la musica classica, e più in generale lo spettacolo dal vivo, possano davvero essere patrimonio di tutti.

Appuntamento sabato 21 aprile alle 17.30 all'auditorium del centro congressi Albino Luciani.

Il maestro Marco Angius propone l’ouverture dall’opera “La Cenerentola” di Gioachino Rossini e la Sinfonia n. 7 di Ludwig van Beethoven.

Evento organizzato con la collaborazione del Comune di Padova.

Ingresso

Biglietto unico 1 euro. Prenotazione obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni

Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto

049.656848

info@opvorchestra.it

www.opvorchestra.it

Invictus – Officina del movimento

049.9861800

info@invictus-padova.it