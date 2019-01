Rassegna “Una poltrona per due”: “L’ora della fantasia (Baciami, stupido!)?” al Piccolo Teatro

Ritorna al Piccolo Teatro da gennaio la prima e storica rassegna di prosa. Con alcune tra le migliori compagnie teatrali della nostra regione, in un programma che svaria tra classici nazionali (Pirandello) classici internazionali (Graham) e titoli contemporanei di autori italiani (Bertoli, Bonacci) e di successo nel mondo (Galderan, Graham).

Scopri tutti gli spettacoli della rassegna “Una poltrona per due” 2019

La rassegna teatrale “Una poltrona per due” XIX edizione propone in scena

venerdì 22 febbraio – ore 21.15

Associazione Culturale Theama Teatro di Vicenza

L’ora della fantasia (Baciami, stupido!)

di Anna Bonacci

Regia di Piergiorgio Piccoli

Venerdì 1 marzo – ore 21.15

Compagnia Teatrale la Ringhiera di Vicenza

Sei personaggi in cerca di autore

da Luigi Pirandello

Regia di Riccardo Perraro

Venerdì 15 marzo – ore 21.15

Teatro Sala di Padova

Il colpo della strega

di John Graham

Regia di Tiziana Grillo

Venerdì 29 marzo – ore 21.15

Associazione Culturale Arte Povera di Mogliano Veneto (Tv)

Spirito Allegro

di Noel Coward

Regia di Francesco Boschiero

******

Biglietti – Prezzi di ingresso

Posti numerati

Interi euro 8 (+ euro 1 diritti di prev.)

Ridotti euro 7 (+ euro 1 diritti di prev.)

Associati e bambini 4-12 anni euro 6 (+ euro 1 diritti di prev.)

La riduzione è prevista per over 65 e studenti max 26 anni

Associati sono coloro i quali hanno sottoscritto la tessera dell’Associazione Piccolo Teatro 2018/1019

Prevendite dei biglietti di ciascuno spettacolo da lunedi 17 dicembre presso i seguenti esercizi:

Cartoleria «C’era una volta» – tel. 049.8803700

via Asolo n.9 (di fronte al parcheggio del Piccolo Teatro)

piazzetta Pedrocchi n.10

zona Mandria (via Armistizio/Via R.Aponense) a fianco di «Acqua e Sapone»

via Vittorio Veneto – Paltana (rotatoria piscine Padova Nuoto)

Prevendita online (con carta di credito – con aggiunta di diritti di transazione online) su www.liveticket.it/piccoloteatropadova

Non saranno accettate richieste di «prenotazione» inviate via e-mail o via telefono

La biglietteria del teatro aprirà alle ore 20.15 la sera dell’evento, per i posti rimasti eventualmente disponibili dopo le prevendite.

Dopo l’inizio dello spettacolo l’ingresso in sala non sarà consentito nemmeno a chi fosse in possesso di biglietto acquistato in prevendita

Ad ogni evento: bar (caffetteria, bevande e snack) operativo all’apertura e all’intervallo

****

La campagna abbonamenti si è conclusa il 14 dicembre.

Abbonamento a sei spettacoli euro 36.

*****

Piccolo Teatro

via Asolo 2 (zona Paltana)

Padova

Ampio parcheggio gratuito

Info web

https://www.piccolo-padova.it/una-poltrona-per-due-2019/

https://www.facebook.com/piccolo.teatropadova/