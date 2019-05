“L’ora”, spettacolo al Teatro San Clemente di Padova

Domenica 26 maggio, alle ore 18.30 e in replica alle 20.30, presso il Teatro San Clemente di Padova (ex chiesetta di via Messico), TOP- Teatri Off Padova presenta “L’Ora”, performance originale e innovativa del collettivo artistico Jennifer Rosa, attivo a Vicenza dal 2005.

Lo spettacolo vede in scena un gruppo eterogeneo di performer (diversi per età, formazione, esperienza e disciplina artistica) che interagiscono con un dispositivo elettronico di “azione scenica”: gli artisti, infatti, rappresentano un repertorio di azioni “estratte a sorte” dal dispositivo che, a loro insaputa, ne decreta anche ordine e durata.

Per un’ora performer e spettatori condividono la stessa situazione: nessun appiglio simbolico, formale o drammaturgico, nessuna narrazione, né scrittura ritmica predefinita, ma solo azioni in cui gli artisti si cimentano senza risparmiarsi, accogliendone tanto l’eccesso quanto l’inconcludenza. Ciò che si genera, quindi, è una rappresentazione unica e originale in cui l’imprevedibilità e l’irripetibilità innescate dal congegno diventano la metafora degli accadimenti della vita a cui sono esposti, intensi e fragili, i corpi dei performer.

In scena

In scena Nadia Acco, Anna Altobello, Giulia Andreotti, Francesco Callegaro, Giovanna Corradin, Ilenia Corradin, Nadine Grelet, Francesca Lega, Lucia Parisi, Marco Pasquale, Maria Perardi, Anna Peretto, Silvia Poccetti, Erica Taffara, Margherita Tietto, Leonardo Zaupa; concept e regia a cura di Chiara Bortoli, Francesca Contrino, Vasco Manea, Francesca Raineri; programmazione del dispositivo elettronico di Monica Zucchetti,.

Già rappresentata nel 2013 “L’Ora”, è stata quest’anno riproposta a un nuovo gruppo di performer nell’ambito di un workshop trimestrale.

Jennifer Rosa

Jennifer Rosa è un collettivo artistico attivo a Vicenza dal 2005. A partire da un nucleo di performer e autori provenienti essenzialmente dalla danza contemporanea, la ricerca del collettivo è andato via via espandendosi nella direzione della performance art e delle arti visive. Ne fanno stabilmente parte gli artisti Chiara Bortoli, Francesca Contrino, Vasco Manea, Francesca Raineri; Fiorenzo Zancane Andrea Rosset(video e fotografia). I lavori di Jennifer Rosa sono stati presentati in festival, eventi ed esposizioni in Italia, Francia, Germania, Stati Uniti e Uruguay.

Per info e prenotazioni scrivere a info@teatrioffpadova.com specificando a quale delle due performance si desidera partecipare; tel 340/8479382. Ingresso allo spettacolo con contributo responsabile.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/446621989435978/