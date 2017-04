Orange Car Crash e Seville in concerto al Laboratorio culturale I'M di Abano Terme

Venerdì 28 aprile il Laboratorio Culturale I’M e l’associazione culturale Khorakhanè presentano i live di:

> ORANGE CAR CRASH

> SEVILLE​

ORANGE CAR CRASH

Mindful rock / Psych / ethno folk / No Jazz

Orange Car Crash è il nuovo progetto solista di Andrea Davì, già batterista per Mamuthones, Lay Llamas e co-fondatore del collettivo musicale The Beautiful Bunker.

Il sound del gruppo parte da interessi di tipo etnomusicologico per poi spaziare attraverso le atmosfere più tipiche della psichedelia americana ed europea.

Il gruppo presenta l'album "Simple Music", recentemente uscito per l'etichetta Americana WAS IST DAS?, proponendolo in una versione dal vivo per sette elementi dove la ricerca timbrica unita all'uso delle poliritmie diventa l'obiettivo del concerto.

Bandcamp: wasistdas.bandcamp.com/ album/simple-music

Soundcloud: soundcloud.com/ orange-car-crash

Facebook: www.facebook.com/ OrangeCarCrash

Youtube: https://www.youtube.com/ watch?v=7RfmY6Rzs9Q

SEVILLE

Indie / Pop / Rock / Tutto Psichedelico

Federico Ruzza - Voce, Chitarra

Sebastiano Nalin - Chitarra, Voce, Synth

Matteo Santaterra - Basso

Michele Tedesco - Batteria

Facebook: https://www.facebook.com/ pg/ Seville-Band-16067372162952 07

APERTURA E BIGLIETTI

Apertura dalle ore 21. Inizio live alle ore 22.30.

Ingresso con tessera associazione culturale Khorakhanè. Comunicazione riservata ai soci.

Contributo responsabile 3 euro.