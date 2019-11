Che fine fanno gli orfani di femminicidio? Convegno a palazzo Moroni

Orfani speciali, bambini invisibili che sono vittime beffate da una legge che esiste ancora solo nelle intenzioni. Il loro presente li consegna all’incertezza e, molto spesso, a una disperazione inconsolabile. Il loro futuro appare oggi particolarmente problematico sia dal punto di vista sociale, economico e psicologico. Trauma psicologico, stigmatizzazione, difficoltà di assegnazione a una nuova realtà familiare, rappresentano elementi che non possono che segnare in modo indelebile i tragitti esistenziali di questi particolari sopravvissuti.

Organizzato dall’Associazione De Leo Fund Onlus presieduta dal Professor Diego De Leo, in collaborazione con il Comune di Padova, il convegno che si terrà il 22 novembre in Sala Anziani a Padova dalle 9 alle 13.30 con ingresso libero (necessaria però la registrazione: info@deleofundonlus.org o 049 8766309) si propone di creare , attraverso una serie di interventi qualificati, una più ampia rete di supporto sociale in aiuto alle vittime innocenti di evitabili violenze. L’evento è patrocinato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto.

Al Convegno avremo la testimonianza diretta di Paola Giulianelli Calì, mamma adottiva dei tre figli della cugina del marito Carmelo Calì, Marianna Manduca, vittima di femminicidio per mano del marito. Marianna Manduca è stata uccisa dopo 12 denunce fatte alla Polizia per maltrattamenti e percosse, tutte cadute nel vuoto. La triste storia di Marianna Manduca e dei suoi figli, tre ragazzini orfani speciali, è diventato il film tv “I nostri figli” per la regia di Andrea Porporati.

Il film affronta la storia vera di Marianna Manduca, brutalmente uccisa nel 2007 a Palagonia, in provincia di Catania dall'ex marito che aveva denunciato più volte, ma racconta anche la tragedia dei tre bambini rimasti orfani, poi adottati da un cugino della donna e da sua moglie. Carmelo Calì e Paola Giulianelli furono interpretati da Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. (cfr: https://youmedia.fanpage.it/ video/ab/XAaxmeSwRe1Y-ekR)

https://ilbolive.unipd.it/it/event/che-fine-fanno-orfani-femminicidio

https://www.deleofund.org/

https://www.deleofund.org/orfani-speciali-vittime-invisibili/