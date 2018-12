“Orfeo minore”, presentazione del libro di Rinaldo Pietrogrande a palazzo Moroni

Venerdì 25 gennaio 2019, alle ore 18.30, in sala Anziani a Palazzo Moroni (via VIII febbraio 6, Padova) si terrà la presentazione del libro di Rinaldo Pietrogrande “Orfeo minore”.

La raccolta comprende articoli di argomento letterario pubblicati dall’autore tra il 1992 e il 2007 su Galileo e su Ingegneri del Veneto.

Il libro è nato dalla passione dell’autore per la poesia, che data dagli anni del liceo, quando egli si chiese in che cosa consista e come si fa a riconoscerla. Proprio in quegli anni veniva pubblicata una grande antologia in due volumi: “Orfeo, il tesoro della lirica universale”. Leggendola gli si dischiuse un mondo di autori che egli non conosceva, e di componimenti spesso più validi e “belli” di quanto trovava nei testi del liceo, che si limitavano agli autori italiani o, al massimo, latini e greci. Comprese allora che il nostro Paese non è il centro del mondo; e soprattutto, col tempo, imparò a riconoscere la poesia. Spiegarla a parole è difficile: la poesia non si lascia racchiudere in un giro di frasi. Ma se uno ne legge molta di buona, poi è in grado di esprimere un giudizio; e di buona poesia in questo volume se ne trova parecchia.

La passione per la poesia è qualcosa che resta dentro, anche quando la vita ci porta altrove; così, quando vari anni dopo, il mensile Galileo del Collegio degli Ingegneri affidò a Rinaldo Pietrogrande una rubrica di poesia, gli venne spontaneo chiamarla “Orfeo minore”, dal nome di quell’antologia che gli aveva aperto gli occhi sul mondo.

L'autore

Rinaldo Pietrogrande dopo gli studi classici si è laureato in ingegneria civile nel 1971 e in architett ura nel 1975, praticando da allora la libera professione. Dal 1991 al 2000 è stato vicedirettore del mensile Galileo, dal 2001 al 2008 direttore editoriale del trimestrale Ingegneri del Veneto e dal 2003 è direttore responsabile della rivista Antonianum.

Oltre a circa 130 articoli su queste e altre riviste, ha pubblicato Le dieci principali Upanishad (2000), Rk Veda – nono e decimo Mandala(2000), La certificazione di qualità degli studi tecnici professionali(2005) e Le ragioni della fede (2006). Ha inoltre curato l’edizione italiana di International Journal of Mathematics and Consciousness(2016) e di The Field Paradigm (di prossima pubblicazione).

Informazioni

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

donolatol@comune.padova.it - tel. 049 8204529