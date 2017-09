Organizzare un evento: istruzioni per l’uso, corso di formazione gratuito a Padova

Comunicare attraverso eventi, aziendali o privati, appuntamenti formativi o manifestazioni culturali è essenziale per fidelizzare i propri clienti e far vivere loro un’esperienza indimenticabile.

Siate un PMI, un responsabile marketing, un libero professionista, un wedding planner e volete conoscere gli strumenti principali per organizzare e gestire un evento in autonomia?

Oggi è convinzione che chiunque possa facilmente organizzare un’iniziativa senza grandi sforzi, ma l’improvvisazione spesso è sinonimo di dispendio di energie, tempo e risorse economiche.

Giovedì 28 settembre, dalle 18.30, Puntoventi propone una serata di formazione gratuita attraverso la quale sarà possibile acquisire nozioni base e strumenti facilmente applicabili per poter realizzare un evento in modo autonomo.

Saranno approfonditi aspetti legati alla gestione (dal budget, alla scelta dei fornitori), all’organizzazione (il timing), alla promozione sui diversi canali.

Durante il corso verranno affrontate le seguenti tematiche:

Eventi come strumenti di marketing per fidelizzare i clienti o intercettarne di nuovi

Dal brand al business plan: come progettare un evento B2C

Come si organizza un evento B2C? Dalla scelta della location e dei fornitori al coinvolgimento di investitori

Come si promuove un evento B2C? Dalla scelta degli strumenti alla gestione dei canali

ISCRIZIONI

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-organizzare-un-evento-istruzioni-per-luso-37236176406?aff=ehomecard

INFORMAZIONI

http://www.puntoventi.it/organizzare-un-evento-istruzioni-luso-2/​

