Orientarsi al lavoro, incontro a Cadoneghe

Modalità e riferimenti utili per accedere al mondo del lavoro: se ne parlerà lunedì 29 gennaio alle ore 14.30, quando in Sala Calvino della Biblioteca civica si terrà un incontro di orientamento organizzato dal Comune – Assessorato ai Servizi sociali in collaborazione con il Consorzio Veneto Insieme di Padova.

Può partecipare liberamente chiunque sia interessato (per info Ufficio Servizi Sociali, tel. 049 8881731).

Nel corso dell’incontro verranno forniti indicazioni e consigli pratici. L’iniziativa rappresenta un momento di approfondimento nell’ambito delle attività del Piano Territoriale per l’Integrazione, promosso dalla Regione Veneto (D.G.R. 683/2017), a cui ha aderito il Comune di Cadoneghe in associazione con altri Comuni del Comitato dei Sindaci di Distretto di Padova.