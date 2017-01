Patrick Colgan presenta “Orizzonte giappone” alla Libreria Pangea

Terza tappa per “Il giro del mondo in 80 blogger”. Il prossimo appuntamento del ciclo di incontri con scrittori di viaggio sarà lunedì 30 gennaio alle ore 18 alla Libreria Pangea con Patrick Colgan e il suo libro “Orizzonte Giappone” (ed. goWare, 2014). Dopo il successo della prima edizione, Patrick Colgan, giornalista e viaggiatore, ha aggiornato il suo racconto con nuovi materiali elaborati dopo gli ultimi viaggi e si immerge ancor di più nella cultura, nella natura e nella gastronomia giapponesi per raccontare la scoperta di un mondo all’apparenza incomprensibile. Un'occasione in più per visitare la mostra fotografica e dare un sostegno alla causa di Marta4kids ONLUS. Modera l’incontro la travel blogger Cristina Rampado. Ingresso libero.

ORIZZONTE GIAPPONE

Dalla folla di Tokyo agli orsi dell’estremo nord, dalle giungle delle isole tropicali ai ciliegi in fiore di Kyoto, per arrivare fino al grande vuoto lasciato dal devastante tsunami del 2011 e dal disastro nucleare di Fukushima. E ancora, un capitolo su Kanazawa, una guida ai suoi ristoranti ramen preferiti di Tokyo e un utile glossario per aiutare chi arriva in questa terra per la prima volta a orientarsi tra le mille suggestioni del Paese del Sol Levante. Un Paese, il Giappone, dove sentirsi un po’ persi può essere emozionante e nessun viaggio può mai dirsi davvero finito.

PATRICK COLGAN

Patrick Colgan è nato nel 1978 a Bologna, da padre inglese e madre italiana. Ha cominciato a viaggiare una quindicina di anni fa con un biglietto interrail e da allora non si è più fermato. È stato in più di trenta Paesi e in quattro continenti ma ama tornare sui suoi passi, in particolare in Giappone. Quando non è in giro per il mondo fa il giornalista al “Resto del Carlino”. Il suo blog è orizzontiblog.it

“Il giro del mondo in 80 blogger” è una mostra fotografica di viaggio raccontata da 80 travel blogger italiani a sostegno di Christian Cappello, il compagno di Marta Lazzarin, la blogger di viaggi vicentina morta nel dicembre 2015 assieme al bimbo che portava in grembo. Christian sta girando l’Italia a piedi per raccogliere fondi per la Onlus “Marta4Kids” che lui stesso ha fondato per combattere la fibrosi cistica. La mostra, realizzata grazie al contributo di Unipol Banca, si terrà dal 21 gennaio all’11 febbraio alla Libreria Pangea di Padova ad ingresso libero. Le fotografie sono in vendita e il ricavato andrà alla Onlus Marta4kids, sarà possibile anche lasciare una donazione direttamente in sede di mostra o tramite IBAN.

“Il giro del mondo in 80 blogger” è realizzato grazie al contributo dell’istituto bancario Unipol Banca con la collaborazione di RCE Foto, AITB Associazione Italiana Travel Blogger e Libreria Pangea. Si ringraziano per la collaborazione e l’organizzazione: Paola Annoni, Andrea Antoni, Alberto Botton, Angela Forin, Cristina Pasin, Simone Sartori e Roberta Zennaro.

IL GIRO DEL MONDO IN 80 BLOGGER

mostra fotografica a sostegno di #Marta4kids

Libreria Pangea

Via San Martino e Solferino 106 - Padova

dal 21 gennaio all’11 febbraio 2017

Orari di apertura:

dal martedì al sabato ore 9.30-12.30 15.30-19.30

lunedì ore 15:30-19:30

ingresso libero

www.libreriapangea.com

Hashtag

#80blogger

#marta4kids #IlTuoRespiro #UnipolBanca

Contatti

www.facebook.com/girodelmondoin80blogger

80blogger@gmail.com

Marta4kids ONLUS

http://blogdiviaggi.com/

http://blogdiviaggi.com/blog/2016/01/24/marta4kids

info@marta4kids.com

Per chi volesse donare:

UNICREDIT BANCA Intestatario conto Marta4kids

IBAN: IT48X0200860260000104117188

BIC SWIFT: UNICRITM1P26

