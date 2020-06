I 475 anni dell'Orto botanico: suggestive visite in notturna e festeggiamenti con le delizie di Biasetto

Lunedì 29 giugno, per celebrare l'anniversario della sua fondazione, l'Orto botanico apre al pubblico in via straordinaria dalle 16 alle 23, con ultimo ingresso alle 21.30. Per l'occasione l'Orto antico sarà illuminato e visibile nella sua suggestiva veste notturna.

Visite guidate su prenotazione

Nel corso del pomeriggio sono previste visite guidate dedicate alla storia dell'Orto, su prenotazione, con partenza alle 17, 18, 19 e 20. Per gli abbonati sono previste visite guidate gratuite, su prenotazione, alle 17.30, 18.30 e 19.30.

La giornata prosegue con un appuntamento speciale, in cui uno dei più grandi talenti della pasticceria dialoga con il nostro Orto.

Alle 21 il maestro Luigi Biasetto e il prefetto dell'Orto, la professoressa Barbara Baldan, raccontano al pubblico l'affascinante storia di due tra le più preziose piante dell'Orto: la vaniglia e il cacao, entrambe protagoniste di uno straordinario processo di trasformazione.

Per la prima volta l'impollinazione di due piante presenti nelle collezioni dell'Orto è stata seguita da un processo di lavorazione unico, a cura del maestro Biasetto, con un risultato altrettanto speciale: la creazione di una mousse al cioccolato e di un gelato alla vaniglia che i partecipanti all'evento potranno assaggiare nel corso della serata.

L'evento è su prenotazione. Si terrà all'aperto e in caso di maltempo verrà posticipato a martedì 30 giugno alle 21.

Prenotazioni e costi

L'ingresso in Orto, le visite guidate e l'evento serale sono accessibili solo su prenotazione.

> Ingresso: biglietto speciale a 5 euro. Restano valide le consuete gratuità. Gli abbonati all'Orto e i possessori del ticket speciale "Riaperture e ritorni" accedono gratuitamente. Acquisto tramite biglietteria online (http://www.ortobotanicopd.it/it/biglietteria-online) o prenotazione al numero 049 827 3939 (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 17, con prolungamento del servizio fino alle 19 nella giornata del 29 giugno).

> Visite guidate: 5 euro a persona in aggiunta al costo del biglietto di ingresso. Gratuite per tutti gli abbonati all'Orto e per i titolari del ticket "Riaperture e ritorni" che non ne abbiano già usufruito. Prenotazione obbligatoria al numero 049 827 3939 (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 17, con prolungamento del servizio fino alle 19 nella giornata del 29 giugno).

> Evento serale: l'evento è compreso nel biglietto di ingresso. Prenotazione obbligatoria disponibile qui http://www.prenotazioniortobotanicopd.it/events/un-cioccolato-e-una-vaniglia-speciali-per-i-475-anni-dellorto/

La sicurezza

All'ingresso dell'Orto botanico sono disponibili prodotti igienizzanti per le mani. L'utilizzo della mascherina è obbligatorio negli spazi comuni, all'interno delle serre e quando non è garantita la distanza interpersonale di un metro (in entrata e in uscita dall'evento).

