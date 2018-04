"Orto in bottiglia", laboratori per bambini al castello dei Da Pergaga a Vigonza

L'associazione Dire fare fantasticare, in collaborazione con la biblioteca comunale di Vigonza, organizza giovedì 26 aprile dalle 17 alle 18.30, l'appuntamento con “Orto in bottiglia”: una storia, tanta terra, e qualche piantina e semini per realizzare un piccolo orto-giardino tutto da appendere.

Dettagli

I bambini devono essere accompagnati dai genitori. I laboratori verranno effettuati nel parco del castello dei Da Peraga o nella sala consiliare in via Arrigoni a Peraga di Vigonza.

I laboratori si svolgeranno con un minimo di 6 partecipanti fino ad un numero massimo consentito.

Per bambini e bambine dai 4 anni in su.

Iscrizione al laboratorio 5 euro.

Informazioni

É richiesta la prenotazione tramite mail a info@direfarefantasticare.it o tramite sms/WhatsApp al 328.4236771 entro il giorno prima dell’appuntamento prescelto per poter preparare i materiali.

Contatti

Biblioteca comunale - Archivio Quirino De Giorgio

via Arrigoni, 1 - Castello dei Da Peraga - Vigonza

049.8090372

biblioteca@comune.vigonza.pd.it