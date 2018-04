Inaugura "L'orto dei nonni" alla Fondazione Santa Tecla

Sei mini orti, accessibili sia agli ospiti autosufficienti che a quelli con difficoltà motorie, per produrre fiori e ortaggi riscoprendo il piacere dell'arte di coltivare e seguire tutte le fasi della crescita delle piante. Questo il cuore del progetto "L'orto dei nonni", al via alla Fondazione Santa Tecla, che permetterà agli anziani di condividere una piacevole attività anche con i parenti, in particolare con i nipotini. Fortemente sostenuta dall'amministrazione comunale, l'iniziativa sarà inaugurata il 30 aprile.

Gallery