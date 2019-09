OrtonenFest, la festa della birra a Monteortone

Dal 3 al 6 ottobre torna con un programma ricchissimo di eventi OrtonenFest, la festa della birra dei colli Euganei che si svolge al patronato di Monteortone.

Piatti tipici della tradizione bavarese, ottime birre e prodotti locali, musica live tutte le sere sono i punti di forza dell'amatissima manifestazione.

Dettagli

Ortonenfest è la festa di tutti. Dal 3 al 6 ottobre cibo bavarese, birre selezionate e la gioia di brindare in compagnia!

Dove e quando

Ortonenfest, in alto il bicchier!

3-4-5-6 ottobre 2019

c/o via Monteortone, 63 - 35031 Abano Terme

Stand gastronomico

🍺 Le birre

🇩🇪 Paulaner Oktoberfest

Oktoberfestbier - 5.8 % Alc.

[La bionda tedesca]

🇮🇹 Forst Sixtus

Doppelbock - 6.5 % Alc.

[La scura maltata]

🇩🇪 Wheinstephan Vitus

Weizenbock - 7.7 % Alc.

[La torbida corposa]

🇧🇪 St. Benoit Blanche

Blanche - 5.0 % Alc.

[La bianca fruttata]

🍴 I piatti

Zuppa d'orzo alla trentina

Canederli Tirolesi

Canederli al Formaggio

Spatzle Tirolesi

Gulasch Spaetzle

Patate in tecia

Patate fritte

Insalata di crauti

Stinco al forno

Wurstel con patate (vitello)

Piatto caldo misto (vitello, suino)

Piatto vegetariano

Brezel salato

Dolci: Sacher, Strudel, Brezel dolce

🎵 l concerti:

Giov 3 ottobre > Biganal // Ska Reggae, Funky

// Ska Reggae, Funky Ven 4 ottobre > JAZ // R&B Pop

// R&B Pop Sab 5 ottobre > Memphis Experience // Aretha Franklin And Soul Music

// Aretha Franklin And Soul Music Dom 6 ottobre > Damien Mcfly // Folk

🙏🏽 La causa

Quattro giorni ricchi di birra e solidarietà. Il ricavato dell'Ortonenfest 2019 verrà donato alla Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata di Monteortone. Orgogliosi di fare festa facendo del bene.

Dai un contributo a costo zero grazie ad Amazon.com!

Vai su www.unclickperlascuola.it

Cerca: Scuola materna Maria Immacolata - via Santuario 71, 35031 Abano Terme

Scegli, accedi e conferma seguendo la procedura. Per ogni tuo acquisto Amazon donerà il 2,5% della tua spesa alla Scuola!

I vantaggi:

Per te è gratuito al 100%

Puoi supportare la scuola facendo shopping online

La scuola potrà scegliere i prodotti di cui ha bisogno

Importante

Non è possibile prenotare tavoli.

Approfitta dell'asporto! Ordina alla cassa e mangia i nostri piatti anche a casa tua.

La cucina è aperta dalle 19 alle 23.

Arrivate presto, così troverete tutti i piatti del nostro menù!

Bambini, siete i benvenuti! I passeggini saranno depositati fuori dalla sala ristorante per agevolare il passaggio, all'entrata disponibili seggioloni.

Animali tutti, siete i benvenuti, ma al guinzaglio! La sala è molto rumorosa e affollata.

