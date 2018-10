Dal 4 al 7 ottobre torna con un programma ricchissimo di eventi OrtonenFest, la festa della birra dei colli Euganei che si svolge al patronato di Monteortone.

Piatti tipici della tradizione bavarese, ottime birre e prodotti locali, musica live tutte le sere sono i punti di forza dell'amatissima manifestazione.

Stand gastronomico

Birre

Paulaner Oktoberfest, Oktoberfestbier - 5.8 % Alc.

Forst Sixtus, Doppelbock - 6.5 % Alc.

Wheinstephan Vitus, Weizenbock - 7.7 % Alc.

Petrus Blonde, Belgian Ale - 6.6 % Alc.

Piatti

Zuppa d'orzo alla trentina

Canederli tirolesi

Canederli al formaggio

Spatzle tirolesi

Patate in tecia

Patate fritte

Insalata di crauti

Stinco al forno

Wurstel con patate (vitello)

Piatto caldo misto (vitello, suino)

Brezel salato

Dolci: Sacher, Strudel, Brezel dolce

Non è possibile prenotare tavoli. Possibilità di asporto.

La cucina è aperta dalle 19 alle 23

I bambini sono i benvenuti: i passeggini saranno depositati fuori dalla sala ristorante per agevolare il passaggio, all'entrata sono disponibili dei seggioloni.

I cani sono ammessi ma al guinzaglio. Si ricorda che la sala è rumorosa e affollata.

Musica

4 ottobre > Travelling Minds // Funky

5 ottobre > Damien Mcfly // Italian Folk Pop

6 ottobre > Doktor Funk // Funk'n Soul + Dj Coolo // Dance

7 ottobre > Hugo's // Party & Funk'n Soul

La causa

Quest'anno la manifestazione brinda a tutti i luoghi simbolo di aggregazione, di condivisione e di crescita. Per questo, dopo ben 16 edizioni nella stessa location verrà reso onore in modo speciale a Monteortone, luogo del cuore per tutti noi.

Una parte del ricavato verrà destinato ai lavori di completamento del restauro e della messa in sicurezza del santuario della Madonna della Salute.

É possibile lasciare una piccola donazione alle casse o a uno dei volontari. Con l’equivalente di una birra, o di un caffè, si può contribuire alla conservazione di un bene culturale che è sia un’opera d’arte che un pezzo di storia per chiunque frequenti Monteortone.

Iban: IT52 N033 5901 6001 0000 0009 381