“L’ospitalità, dono e sfida per le chiese” convegno al teatro e santuario di San Leopoldo

In preparazione alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio 2018) la Pastorale dell’Ecumenismo e del Dialogo interreligioso della Diocesi di Padova in collaborazione con il Consiglio delle Chiese cristiane di Padova organizza il convegno sul tema L’ospitalità, dono e sfida per le chiese, che si terrà sabato 13 gennaio, dalle 9.30 alle 12, nel teatro e santuario di San Leopoldo, in piazzale Santa Croce 44 a Padova.

Al convegno interverranno: la pastora battista Lidia Maggi; il responsabile del Centro Balducci di Zuliano (Ud) Pierluigi Di Piazza e il direttore dell’Ufficio Ecumenismo e Dialogo della CEI Cristiano Bettega. Modera il teologo cattolico don Riccardo Battocchio.