“Ostetriche in azione” incontro al Musme

Martedì 27 febbraio, dalle 17 alle 19, presso il MUSME, il Museo di Storia della Medicina di Padova, si svolgerà l'evento "Ostetriche in azione", organizzato dall'Associazione Alumni dell'Università degli Studi di Padova in collaborazione con Medici con l’Africa Cuamm e il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino-U.O.C. Clinica Ginecologica e Ostetrica dell'Università degli Studi di Padova -.

L'evento affronterà il tema del sostegno alla nascita in contesti particolarmente difficili come l'Africa, attraverso il racconto di Angela Borghero, Volontaria Medici con l’Africa Cuamm: testimonianza di azione e di volontà che aiutano la nascita in realtà critiche favorendo realmente la vita.

Nell'occasione sarà consegnato il Premio di Laurea Irma Bastituzzi, pubblicato nel novembre 2016 in memoria di Irma Battistuzzi, saggia e generosa "Ostetrica in azione", per offrire la possibilità a giovani Laureati in Ostetricia presso l'Università degli Studi di Padova di vivere un'esperienza in Africa, in ambienti difficili e in condizioni quasi estreme.

Ai partecipanti sarà offerta la visita guidata al MUSME con uno speciale approfondimento alle sale della mostra temporanea "Venire alla Luce. Dal concepimento al parto" a cura del Prof. Giovanni Battista Nardelli, Presidente del Corso di Laurea in Ostetricia - Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino.

L'evento è gratuito e aperto al pubblico con iscrizione obbligatoria.

È necessaria la prenotazione per la partecipazione alle visite guidate: conferma l'adesione all'iniziativa nel format di iscrizione all'evento.

Programma

17 | Registrazione partecipanti

17.15 I Introduzione

Andrea Vinelli, Presidente Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova

Giulia Benedetti, Famiglia Battistuzzi

Gilda Rota, Responsabile Career Service Università degli Studi di Padova

Don Dante Carraro, Direttore Medici con l’Africa Cuamm

Giovanni Battista Nardelli, Presidente del Corso di Laurea in Ostetricia, Direttore della Clinica Ginecologica Ostetrica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova

17.45 | Testimonianza

Angela Borghero, Volontaria Medici con l’Africa Cuamm

18 | Premiazione

Martina Mezzaro

Vincitrice Premio di laurea “Irma Battistuzzi”



18.15 | Visite guidate al Musme e alla mostra “Venire alla luce. Dal concepimento al parto” (su prenotazione)

