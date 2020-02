Otto anni di Studio2, l’evento al Monkey Business per festeggiare lo studio di registrazione

Otto anni di Studio2,

l’evento a Padova per festeggiare

lo studio di registrazione crocevia artisti di talenti

80 le produzioni registrate nel corso degli anni

nello studio, prima club, del manager Bacco

Sabato 8 febbraio 2020

‘8 Volte l’8’ – Studio 2 Party

@ Monkey Business, via Trieste 5 C – Padova

Ingresso libero dalle ore 22, no tessere.

Dettagli

Otto anni alle spalle e la nona primavera da festeggiare, perché sarà una vera e propria festa quella che lo Studio 2 di Padova ha organizzato al Monkey Business di via Trieste: otto anni in una notte, insieme agli amici, agli artisti, i collaboratori e la scena musicale cittadina e non.

«Da ben 8 anni – spiega il general manager Cristopher Bacco – lo Studio 2 è un punto di riferimento musicale in Italia e all'estero ed ora vogliamo festeggiare il compleanno assieme a chi ci ha seguito in tutti questi anni». Inizialmente avviata a Vigonovo con uno studio/club che ha ospitato concerti importanti (Le Vibrazioni, Morgan, Niccolò Fabi, Afterhours), l’attività di Bacco è stata poi trasferita a ridosso del centro di Padova, in via Garigliano. Qui registrano e provano stabilmente alcuni gruppi della scena musicale indipendente cittadina tra cui Moplen e Hope at The Bus Stop, oltre ad altri artisti e cori. Largo spazio anche ai nuovi generi, tra cui quelli che vanno ora per la maggiore: Elettronica, Hip Hop e Pop. 80 i dischi registrati prodotti nella storia dello studio.

Ma non è tutto: la strategica posizione dello studio e le competenze di Bacco hanno trasformato il ‘laboratorio musicale’ in un vero e proprio crocevia di talenti e grandi artisti: tra gli ultimi a trascorrere ore di lavoro in via Garigliano: Marco Cocci, Durga McBroom – ex corista dei Pink Floyd e interprete dal vivo dell’iconico urlo in Great Gig in the Sky, e Bobby Solo, attualmente impegnato nel concepimento di un tributo a Tony Joe White.

Cristopher Bacco, già al lavoro anche nei mitici Abbey Road Studios di Londra, promette novità per il 2020: “Speriamo di ultimare i lavori del nuovo disco di Bobby Solo e di Alessio Peck, giovane talentuoso che vedrete dal vivo sabato sera”. Bacco sta attualmente collaborando alla produzione del nuovo album di Roberto Dell’Era e ospita nel suo studio altri giovani produttori in un reciproco scambio di opinioni e competenze.

La serata di sabato 8 vedrà dal vivo una band già nei circuiti dello studio, i Red Lodge, formazione Psych Stoner di Padova formato da Lorenzo Badin, Chitarra/Voce, Luca Zantomio, Basso, e Riccardo Melato, Batteria. In apertura: Alessio Peck, alle spalle le date di Londra, Los Angeles e Parigi, eccezionalmente in trasferta a Padova per fare poi ritorno a Parigi con tre nuove date dal vivo tra febbraio e marzo 2020. Macello Malanni e Alberto Antonello curano il Dj Set conclusivo.

Info web

https://www.facebook.com/events/172718744108366/