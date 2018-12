“Otto donne e un mistero”, stagione di prosa al Teatro Sociale di Cittadella

Fiore all'occhiello delle numerose e importanti proposte culturali che Cittadella offre ai cittadellesi e ai suoi visitatori è la prestigiosa rassegna teatrale che anno dopo anno la Pro Cittadella, in collaborazione con ArteVen, “mette in scena” richiamando nel nostro Teatro Sociale un numero sempre più vasto di pubblico. Anche quella di quest'anno si appresta ad essere una Stagione di Prosa ricca e particolarmente emozionante, con tante interessanti proposte da diverse compagnie teatrali scelte appositamente e con cura per offrire spettacoli di alta qualità artistica.

Mercoledì 27 marzo

Anna Galiena, Debora Caprioglio e Caterina Murino e con la partecipazione di Paola Gassman

“Otto donne e un mistero”

di Robert Thomas - regia e scene di Guglielmo Ferro

con Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino

con la partecipazione di Paola Gassman

di Robert Thomas

musiche di Massimiliano Pace – costumi di Françoise Raybaud

regia e scene di Guglielmo Ferro

Dettagli

È Natale, fuori nevica ed è tutto perfetto: i regali sotto l’albero, le luci e le note festose che invadono le stanze. Ogni cosa è intrisa di un persistente profumo da donna, ma di quale delle otto che sfarfalleggiano in casa? Forse di quella che ha pugnalato Marcel e tagliato i fili del telefono, trasformando una bella dimora di campagna in una prigione di paura? La commedia thriller di Robert Thomas è un ingranaggio perfetto per sedurre lo spettatore contemporaneo e tenerlo con il fiato sospeso, dosando con maestria la comicità noir d’oltralpe. Una compagnia di donne di talento, che sono personificazioni distinte della stessa identità-matrice, scuoteranno le viscere drammaturgiche del testo con i loro segreti e le loro ambizioni. Nessuna complicità e nessuna invidia, ma un solo fine: la loro famelica sopravvivenza.

Biglietti

Prezzi per ogni singolo spettacolo:

Biglietto intero euro 25 - Biglietto ridotto euro 22 - Ridotto studenti euro 10

La vendita dei singoli biglietti si effettuerà, presso il botteghino del Teatro, dalle 17 alle 19 del giorno antecedente ogni spettacolo ed il giorno di ciascun spettacolo dalle ore 20.

Ai ritardatari non sarà concesso l’accesso sino al primo intervallo.

Informazioni e comunicazioni

Comune di Cittadella, Uf cio Attività Culturali: Tel. 049 9413473/74

Pro Cittadella: Tel. 049 5970627 - Teatro Sociale: Tel. 348 0090061

